Американка Марулис стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 58 кг

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ТАСС, 23 августа. Американка Хелен Марулис завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 58 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Марулис победила Марву Амри из Туниса со счетом 11:0. Бронзовыми призерами стали Айсулуу Тыныбекова из Киргизии и Мишель Фаззари из Канады. Марулис является олимпийской чемпионкой 2016 года.
Серебряный призер Игр-2016 россиянка Валерия Коблова в 1/8 финала выигрывала у канадки Мишель Фаззари, однако в начале второго периода получила травму ноги и была вынуждена сняться с соревнований.
Чемпионат мира завершится 26 августа.