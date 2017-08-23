Американка Марулис стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 58 кг

ТАСС, 23 августа. Американка Хелен Марулис завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 58 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Марулис победила Марву Амри из Туниса со счетом 11:0. Бронзовыми призерами стали Айсулуу Тыныбекова из Киргизии и Мишель Фаззари из Канады. Марулис является олимпийской чемпионкой 2016 года.

Серебряный призер Игр-2016 россиянка Валерия Коблова в 1/8 финала выигрывала у канадки Мишель Фаззари, однако в начале второго периода получила травму ноги и была вынуждена сняться с соревнований.

Чемпионат мира завершится 26 августа.