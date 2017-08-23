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Белов: "Витязь" не справился с игрой в меньшинстве в матче чемпионата КХЛ с "Динамо"

Спорт
23 августа, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Главный тренер подольского клуба заявил, что обе команды играли организованно

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Валерий Белов

Валерий Белов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Подольский "Витязь" не справился с игрой в меньшинстве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер подольского клуба Валерий Белов.

В среду "Динамо" в домашнем матче победило "Витязь" в серии буллитов со счетом 4:3.

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"Хорошая игра для начала чемпионата, команды играли организованно, - считает Белов. - Часто бывает, что первые игры бывают эмоциональными. Не справились с большинством соперника. Проиграли по буллитам, здесь "Динамо" оказалось сильнее, но в целом игра была равной".

"[Вратарь Михаил] Бирюков после Кубка мэра немного приболел, поэтому играл [Игорь] Сапрыкин. Считаю, что он сегодня провел матч уверенно", - сказал тренер "Витязя".

Впечатлением от прошедшего матча поделился главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев.

"Для первого матча был хороший хоккей, много борьбы. У нас было неплохое начало, но где-то провалили концовку периода. Рад, что вытащили матч. Временами эмоции захлестывали, но я благодарен ребятам", - сказал Воробьев.

В следующем матче "Динамо" примет московский ЦСКА, "Витязь" сыграет в гостях с минским "Динамо".

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