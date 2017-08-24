Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результаты

Капитан сборной России Андрей Аршавин (в центре) в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2012 года против команды Польшы © ТАСС/ Валерий Шарифулин

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна получать поддержку болельщиков при любой игре. Такое мнение в беседе с журналистами об отношении к "народному творчеству" в сети Интернет в отношении себя и коллег высказал бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, который прилетел в четверг в город Барнаул на открытие Детского международного фестиваля футбола.

"Мне кажется, это забавно. Я думаю, что честно - мы все все равно люди одной страны. Да, мы иногда играем плохо, иногда - хорошо, но всегда болельщики, на мой взгляд, должны поддерживать сборную, быть и стоять за нее. Каждый переживает по разному, естественно, когда смеются надо тобой или оскорбляют - это неприятно, но когда тебе улыбаются, поддерживают - это наоборот приятно, как любому человеку", - сказал Аршавин.

По мнению Аршавина, форвард "Зенита" Александр Кокорин и нападающий "Краснодара" Федор Смолов могут стать лидерами сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

"На данный момент выделяется Кокорин, может быть, Федя Смолов еще. Лидером может быть любой человек, еще год впереди - всякое может случиться, измениться. Главное, чтобы такие люди были и, я надеюсь, они будут", - сказал Аршавин.

Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.