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Манчини: "Зенит" должен был разгромно обыгрывать "Утрехт" в матче Лиги Европы

Спорт
24 августа, 23:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, августа. /ТАСС

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга заявил, что российская команда должна была выиграть со счетом 4:0

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" должен был забивать больше голов в матче Лиги Европы с голландским "Утрехтом" и выигрывать с разгромным счетом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер петербургской команды Роберто Манчини.

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"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы

В четверг "Зенит" во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл голландский "Утрехт" со счетом 2:0 в дополнительное время и вышел в групповой этап турнира.

"Был отличный матч, мы показали хорошую игру, за что благодарю наших футболистов. Нам не очень повезло с соперником, довольно упорная команда. Будем надеяться, что на групповом этапе жребий будет более благосклонный. Безусловно, заслуга [Андрея] Лунева в этом успехе очень большая, но мы должны были выигрывать со счетом 4:0, мы доминировали и должны были доводить счет до разгромного", - сказал Манчини.

В воскресенье "Зенит" сыграет в матче восьмого тура чемпионата России против "Ростова". "Имен тех, кто будет играть с "Ростовом", назвать не могу, но состав будет иной, выйдут другие игроки, потому что сегодня футболисты выложились на полную и сыграли очень тяжелую игру", - отметил тренер.

Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако. "Зенит" попадет в первую корзину.

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