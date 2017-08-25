Грант для чемпионов: как хоккеисты-любители получают ледовую арену в родном городе

Каждый зимний сезон миллионы жителей страны наблюдают за матчами профессиональных хоккеистов, а то и сами берут клюшки и встают на коньки. Для самых больших болельщиков этого вида спорта была создана Ночная хоккейная лига. Ежегодно сотни любительских команд выходят на лед и соперничают за главный приз — грант в 100 млн рублей на строительство ледовой арены в родном городе.

Лига существует с декабря 2011 года, она была создана по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Болельщики часто задаются вопросом об истории названия турнира. Как рассказывал руководитель Ночной хоккейной лиги Александр Якушев, ночной лигу назвали с подачи президента, предложившего этот вариант названия на одной из тренировок. Ведь раньше, когда в стране было не так много ледовых катков, любительским хоккейным командам приходилось тренироваться в основном по ночам.

Чемпион турнира определяется по итогам Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Первый фестиваль прошел с 1 по 8 мая 2012 года в Москве (последующие проходили в Сочи). Тогда турнир собрал в столице России 80 мужских и 12 женских команд из 74 регионов страны. Участие в соревнованиях принимали хоккеисты от 40 лет.

По итогам 364 матчей была определена команда — победитель самого престижного дивизиона "Любитель 40+ Лига чемпионов", им стал челябинский клуб "Центурион", обыгравший в финале санкт-петербургский "Невский легион". Примечательно, что в гала-матче фестиваля выступил сам Владимир Путин, который участвовал и во всех последующих фестивалях.

Именно в 2012 году команда чемпионов была впервые награждена грантом в размере 100 млн рублей в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" на строительство ледового катка в своем регионе. Грант стал традиционным. С 2016 года он выделяется в рамках новой Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы".

"Грант помогает командам получить преференции"

Руководство Ночной хоккейной лиги сетует, что год от года количество участвующих в турнире команд растет, но у многих из них есть проблемы с наличием льда для тренировок. Не все регионы готовы выделять дворец для любительской команды, а найти инвестиции бывает трудно. По словам генерального директора лиги Игоря Бахмутова, в таком случае именно грант помогает хоккеистам-любителям заполучить каток для своего города и собственного пользования.

"Команды друг другу не помогают, потому что это соперничающие коллективы. Кто как может, так и выживает, но это соперничество — кто позанимался, потренировался и поиграл, тому лучше. В этом смысле мы не можем их как-то заставить или принудить одинаково тренироваться", — отметил он.

Грант позволяет командам получить преференции перед другими командами в виде тренировочного льда в постоянном пользовании. "Например, в Казани команда "Казанские драконы" в свое время выиграла грант и построила каток. Если я не ошибаюсь, они имеют четыре дня в неделю для тренировок и один в выходные — для игры. Это современная и качественная арена, там есть тренировочный лед и игровой зал для занятий", — рассказал Бахмутов.

Три из шести катков уже построены

Команда — победитель фестиваля может потратить грант только на строительство крытого катка. При этом не исключены дополнительные частные или региональные вложения, но их сумма зависит только от щедрости местного правительства.

Команды друг другу не помогают, потому что это соперничающие коллективы. Кто как может, так и выживает, но это соперничество — кто позанимался, потренировался и поиграл, тому лучше. Игорь Бахмутов Гендиректор Ночной хоккейной лиги

Первый победитель лиги — команда "Центурион" — открыла в Челябинске крытый каток, пристроив его к школе местного хоккейного клуба "Трактор". Дворец на 500 зрительских мест был построен в 2014 году. На базе объекта разместились ледовая площадка, четыре раздевалки и два тренировочных зала.

В 2013 году победу по итогам фестиваля одержала казанская команда "Казанские драконы". Через два года в городе была построена ледовая арена "Золотая шайба". Дворец строился при софинансировании со стороны местных властей, которые к гранту добавили 175 млн рублей из регионального бюджета.

Следующим победителем фестиваля Ночной хоккейной лиги стал екатеринбургский клуб "Неоплан". На деньги, полученные из федерального бюджета в рамках ФЦП, и вложения области в размере 150 млн рублей екатеринбуржцы построили "Дацюк-Арену", назвав ее в честь известного российского хоккеиста, уроженца Екатеринбурга Павла Дацюка. На церемонии открытия катка присутствовал президент России Владимир Путин и сам профессиональный спортсмен.

В 2015 году победа добралась до финалиста первого фестиваля — санкт-петербургского "Невского Легиона". Клуб также получил грант в качестве приза, но собственный ледовый каток до сих пор не получил. Сейчас местные власти определяют, в каком месте возводить спортивный объект.

Через год победу одержал еще один екатеринбургский клуб — "Авто". В целом это та же самая команда, которая и была победителем два года назад, но с изменениями в составе. Сейчас в городе на грант от правительства РФ уже заложена академия под одноименным названием — "Авто". Ее строительство обойдется в сумму 600 млн рублей, 500 из которых выделит регион. Директор команды Олег Черепанов гарантирует, что новый объект начнет функционировать осенью 2019 года.

В этом году в фестивале Ночной хоккейной лиги победила столичная команда "Сталкер". Но, как и питерцы, с местом строительства новой ледовой арены москвичи еще не определились.​

"Хоккеисты хотят выиграть арену для своего города"

Первым городом, где будет сразу две арены, построенные при помощи гранта в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации", является Екатеринбург. Одна и та же команда под разными названиями дважды выигрывала фестиваль Ночной хоккейной лиги — в 2014 и в 2016 годах. Руководитель екатеринбургской команды Олег Черепанов рассказал, что команда была создана по спортивному принципу, игроки тренировались целый год и в итоге пришли к своей цели. В городе была потребность в ледовых аренах, поэтому хоккеисты хотели выиграть грант, чтобы построить в Екатеринбурге каток.

"Этот грант идет в плюс городу, — сказал Черепанов. — Что касается команды, она испытала эмоции, получила награды и может тренироваться теперь на этой арене, но на этом для нее все заканчивается. А в городе появляется объект на десятилетия".

"Конечно, этой суммы недостаточно даже для арены попроще нашей, — добавил он. — Тем не менее этот грант является стимулом для того, чтобы региональные власти подключились к этому процессу и добавили оставшиеся средства, чтобы построить объект. Если говорить о городах, где местные власти не могут участвовать в софинансировании строительства, то на арену нужно где-то 150 миллионов. Если бы сумма гранта была увеличена, то это было бы более эффективно".

Строительство первого ледового объекта, "Дацюк-Арены", которая была построена при помощи гранта в Екатеринбурге, обошлось в сумму порядка 250–260 млн, а вторая ледовая арена будет стоить около 600 млн. При этом на вторую — академию хоккея — региональные власти выделяют 500 млн рублей, что говорит о немалых масштабах ледового дворца.

Сейчас на "Дацюк-Арене" действует детско-юношеская спортивная школа, там тренируются порядка 620 детей. Этим летом арена служила одной из площадок проекта "Золотое сечение" для одаренных детей. "Все всем понравилось, все качественное, на таких аренах и воспитываются хоккеисты, потому что там есть все, чтобы воспитать настоящего спортсмена", — сказал Черепанов.

Обладатели второго гранта обещали Путину, что академия будет построена за два года. Сейчас власти Свердловской области поставили перед руководством команды задачу оптимизировать сроки и посмотреть, насколько быстрее возможно построить эту арену. "На данный момент мы смотрим, сможем ли построить ее за один год или полтора. То есть в сентябре 2019 года она на 150 процентов будет работать, но стоит задача запустить ее раньше", — отметил глава хоккейной команды и директор арены.

Новая арена будет являться академией хоккея с двумя полноценными ледовыми площадками и общежитием для спортсменов. На базе учебного заведения будут заниматься дети с 12–13 лет и до выпуска в молодежную команду, участники которой будут там проживать и тренироваться. Кроме того, планируется, что академия будет более плотно сотрудничать с местным клубом "Автомобилист".

Дильшад Ломовских