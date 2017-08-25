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Маркин: английские болельщики в Москве должны показать пример достойного поведения

Спорт
25 августа, 14:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По мнению Владимира Маркина, российским болельщикам не стоит опасаться выезжать в Англию на ответные игры Лиги чемпионов, которые пройдут в Манчестере 5 декабря и в Ливерпуле 6 декабря

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Владимир Маркин

Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Болельщики английских клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" должны показать пример достойного поведения на матчах Лиги чемпионов в Москве, в любом случае, российские правоохранительные органы вполне способны обеспечить безопасность. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов - 26 сентября со "Спартаком" и 27-го с ЦСКА соответственно. Ранее испанское издание AS сообщило, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опасается беспорядков. Однако как сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА, в организации не опасаются за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубов.

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"Как раз и проверим, кто агрессивней - российские или британские болельщики. Учитывая предыдущий опыт, могу сказать: уж кому-кому, но только не англичанам нас учить и воспитывать, как нужно себя вести. Пускай приедут и покажут именно здесь, в Москве, что изменилось с тех пор, как из-за поведения болельщиков за рубежом все английские клубы были полностью лишены права участия в еврокубках (с 1985 по 1990 год - прим. ТАСС). Что касается безопасности, то российские правоохранительные органы вполне способны ее обеспечить не то что во время кратковременного пребывания британских болельщиков, которые всегда отличались буйным нравом, но и во время более длительных мероприятий, что доказал Кубок конфедераций и многие другие соревнования, которые проводились не только в Москве, но и других городах России", - прокомментировал ситуацию Маркин.

"Английским болельщикам, если хотят просто поболеть за команду и уехать живыми-здоровыми, рекомендую только одно - не проявлять никакой агрессии и уж тем более не нарушать законы РФ и нормы международного права", - отметил собеседник ТАСС.

По мнению Маркина, российским болельщикам не стоит опасаться выезжать в Англию на ответные игры, которые пройдут в Манчестере 5 декабря и в Ливерпуле 6 декабря. "Если чего-то опасаться, конечно, лучше сидеть дома, но, если вы собираетесь в гости и тем более выехать в другую страну, нужно быть щепетильными и острожными, нужно соблюдать нормы поведения, не проявлять агрессии и уж тем более не нарушать законов страны. Тогда вы полностью находитесь под охраной закона этого государства. А если бегать по городу, как обезьяна с гранатой, и возмущаться, если тебя заберут в участок, то, конечно, ни одна страна не будет за тебя заступаться, никто не возьмет на себя такую головную боль", - считает он.

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд.

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