Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4x100 м комплексом на Универсиаде

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ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России по плаванию в составе Романа Ларина, Рустама Гадирова, Александра Садовникова и Михаила Вековищева стала серебряным призером Универсиады в эстафете 4x100 м комплексом. Соревнования проходят в Тайбэе.
Россияне показали результат 3 минуты 34,85 секунды. Победителем стала сборная США (3.33,27), третье место заняла команда Японии (3.34,88).
Теперь в активе сборной России 15 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая медаль. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (26-17-24), второй идет сборная Японии (25-16-22), третьей - команда Тайваня (17-22-14).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко