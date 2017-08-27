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Гендиректор "СКА-Хабаровска": наша команда провела со "Спартаком" одну из своих лучших игр

Спорт
27 августа, 13:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Олег Флегонтов заявил, что футболисты хабаровского клуба добились ничейного результата с чемпионом России за счет командного духа

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МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" провел против московского "Спартака" одну из своих лучших игр в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор хабаровского клуба Олег Флегонтов.

В воскресенье "СКА-Хабаровск" в матче восьмого тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с действующим чемпионом страны со счетом 0:0.

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"Наша команда сыграла очень достойно за счет командного духа, игровой дисциплины, слаженности командных действий, коллективизма. Понятно, что "Спартак" есть "Спартак", индивидуальное мастерство его футболистов значительно выше, что они и продемонстрировали. Но мы провели одну из своих лучших игр не по содержанию, а по тому, что смогли выдержать в борьбе с чемпионом России", - сказал Флегонтов.

"Индивидуальных наград у нас нет, в этом плане команда является коллективом. Что касается вратаря Саши Довбни, когда были неудачные моменты и говорили, что его надо менять, я в него верил. Считаю, что это очень сильный вратарь, которому нужно просто освоиться в этой лиге. Сегодня Саша подтвердил свой класс, и эта ничья во многом благодаря его уверенным и профессиональным действиям", - отметил гендиректор.

После восьми туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Спартак" располагается на девятом месте с девятью очками.

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