Слепцова завоевала золото в пасьюте на летнем ЧМ в последней гонке в карьере

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ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Светлана Слепцова выиграла гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).
Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 26,7 секунды, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представляющая Украину Надежда Белкина (отставание 10,9 секунды; два промаха), третье - словачка Паулина Фиалкова (+27,2; пять промахов).
Данная гонка стала последней в карьере 31-летней биатлонистки, в субботу Слепцова объявила, что завершает выступления после чемпионата мира в Чайковском по семейным причинам.
Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.
В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.