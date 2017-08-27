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Глава ВФГБК Архипов назвал удовлетворительным выступление российских гребцов на ЧМ

Спорт
27 августа, 17:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На прошедшем в чешском Рачице чемпионате мира сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете

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Евгений Архипов

Евгений Архипов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Итоги чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ для сборной России можно оценить как удовлетворительные. Таким мнением с ТАСС поделился глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Арпхипов.

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На прошедшем в чешском Рачице чемпионате мира сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Чемпионами мира стали Иван Штыль и Виктор Мелантьев (каноэ-двойка, 500 м), Штыль и Александр Коваленко (каноэ- двойка, 200 м). Серебряные медали завоевали Ирина Андреева и Олеся Ромасенко (каноэ-двойка, 500 м), также на счету Ромасенко серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Обладателями бронзовых медалей стали Мелантьев и Владислав Чеботарь (каноэ-двойка, 1000 м).

"Я поставлю оценку "удовлетворительно", - сказал Архипов. - Что есть, как говорится. Отмечу, что очень много четвертых мест, которые могли оказаться как минимум бронзовыми медалями, очень обидно. Ощущения двойственные - команда на третьем месте, но в олимпийском зачете чуть подальше".

"Это надо уложить в голове и сделать необходимые выводы. 3 сентября у нас президиум федерации, где будут подведены итоги турнира, также будут выстроены планы подготовки. Это первый год после Олимпиады, у нас еще есть время", - заключил он.

На чемпионате мира 2015 года, который прошел в Милане, российские гребцы заняли четвертое место в общекомандном зачете соревнований, также завоевав пять медалей - два золота, два серебра и одну бронзу.

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