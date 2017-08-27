Морозов: КМ по хоккею среди молодежных команд будет проходить в Сочи на постоянной основе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Кубок мира по хоккею среди молодежных команд будет проходить в Сочи на постоянной основе. Об этом журналистам сообщил управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

В воскресенье было объявлено, что Сочи примет турнир в 2018 году.

"Мы разговариваем о том, что Кубок мира будет проходить в Сочи на постоянной основе. Все будет ясно, когда утрясем все нюансы. Турнир будет проходить на базе образовательного центра "Сириус". Уверен, что все пройдет на более высоком уровне и турнир посетят команды из Северной Америки", - сказал Морозов.

В воскресенье в Екатеринбурге завершился седьмой по счету Кубок мира. Соревнование уже во второй раз проходило в Свердловской области. Помимо Екатеринбурга, матчи нынешнего турнира принимала Верхняя Пышма. Ранее Кубок мира трижды проходил в Омске, по разу в Уфе и Татарстане.

"С точки зрения организации нам было легче проводить турнир, чем несколько лет назад. Тогда мы друг друга только узнавали, сейчас было легче с выбором гостиниц, составлением расписания. У нас хорошая профессиональная команда", - считает глава МХЛ.

В турнире 2017 года участвовали восемь молодежных команд из семи стран. Победителем соревнования стала московская "Красная Армия", которая в финале оказалась сильнее шведского "Модо".