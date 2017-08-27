"Евпатория" выиграла у "Кызылташа" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" в воскресенье на выезде со счетом 3:0 выиграл у новичка крымского чемпионата команды "Кызылташ" (Бахчисарай). Мячи в составе победителей забили Дмитрий Маскаев (10-я и 31-я минуты), а также Назим Эюпов (75).

В другом матче "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района на своем поле сыграла вничью с клубом "ТСК-Таврия" (Симферополь) со счетом 2:2. В составе "Крымтеплицы" дважды отличился Максим Приходной (34, 39), за симферопольцев дубль оформил Андрей Зборовский (24, 84).

В остальных матчах тура керченский "Океан" дома со счетом 5:1 победил "Рубин" из Ялты, а "Севастополь" на выезде в Феодосии переиграл местный клуб "Кафа" (3:1).

После двух туров в первенстве лидирует "Евпатория" - 6 очков, далее следуют "Севастополь" (6), "Океан" (4), "ТСК- Таврия" (4), "Крымтеплица" (4), "Кафа", "Рубин" и "Кызылташ"- 0 очков.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".