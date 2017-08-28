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Трансляция боя Макгрегора и Мэйуэзера в кинотеатрах собрала $2,6 млн

Спорт
28 августа, 13:29 UTC+3 ТАСС

После боя сообщалось, что поединок побил рекорд по доходу от платных трансляций, собрав более $80 млн

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Конор Макгрегор (слева) и Флойд Мэйуэзер

Конор Макгрегор (слева) и Флойд Мэйуэзер

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 28 августа. Сборы от трансляций боя американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в кинотеатрах составили $2,6 млн. Об этом сообщает Boxofficemojo.com.

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В воскресенье Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

Мэйуэзер сообщил, что бой с Макгрегором побил рекорд по доходу от платных трансляций (per-per-view), собрав более $80 млн. Предыдущий рекорд по проданным трансляциям был установлен на поединке Мэйуэзера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году (4,4 млн просмотров).

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

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