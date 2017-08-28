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"Спартак" и банк "Открытие" выполняют обязательства в рамках контракта в полном объеме

Спорт
28 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В июне у банка "Открытие" начался отток клиентских средств

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Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко (слева)

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко (слева)

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" и банк "Открытие" продолжают выполнять обязательства перед друг другом в рамках контракта в полном объеме. Об этом рассказал ТАСС коммерческий директор футбольного клуба Александр Атаманенко.

"Взаимодействие идет в рамках подписанного долгосрочного контракта. С точки зрения выполнения контрактных обязательств как со стороны клуба, так и со стороны банка все идет очень гладко и в соответствии с контрактными обязательствами", - сказал он.

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В июне у банка "Открытие" начался отток клиентских средств. В первый месяц лета около 100 млрд рублей забрали корпоративные клиенты, в июле отток составил более 600 млрд рублей - деньги забирали и компании, и физические лица, и другие банки. Одновременно тогда же сотрудник управляющей компании "Альфа Капитал" разослал письмо клиентам о рисках крупных частных банков, в том числе "Открытия". В нем говорилось, что судьба банка может быть решена уже этой осенью, а не после президентских выборов в РФ в марте 2018 года. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение "Альфа Капиталу" и письмо было отозвано.

ФК "Спартак" и "Открытие" заключили контракт в 2013 году на шесть лет на сумму 1,2 млрд рублей. В рамках соглашения домашний стадион "Спартака" в Тушине получил название "Открытие-Арена".

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