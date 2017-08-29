Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный хочет закрепиться в команде и выступить в ее составе на домашнем чемпионате мира 2018 года. Об этом он рассказал журналистам.

Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Конечно, вызов для меня - очень приятное событие в жизни, я попытаюсь оправдать надежды тренерского штаба и попасть на чемпионат мира. Первые тренировки прошли хорошо, привыкаем друг к другу. То, что немногие останутся в сборной, на нас не давит, у каждого есть шанс, и посмотрим, кто им воспользуется. Никто не будет себе вредить, а тренеры будут смотреть, кто лучше", - сказал Заболотный.

"У сборной сейчас немного другие задачи: сыграться друг с другом, потому что главное не то, какой соперник, а то, как мы сыграем сами. Для меня это такой же матч, как и в клубах, потому что есть желание выиграть. Вторая тренировка - еще не показатель мнения тренера о нас, он просто говорит, как все делать, доносит до нас информацию, и мы стараемся все выполнять. На мой взгляд, чем больше времени, тем лучше, но посмотрим, как у нас получится сыграться", - отметил нападающий.

Форвард выступает за "Тосно" из Ленинградской области. В прошлом сезоне клуб впервые пробился в премьер-лигу. По словам форварда, это стало для него главным событием на данный момент. "Самое главное для меня сейчас было выйти из первой лиги и закрепиться в высшей", - подчеркнул Заболотный.

Заболотный является воспитанником московского ЦСКА, но не провел за армейцев ни одной официальной игры. За "Тосно" 26-летний нападающий в текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате России и забил два гола.