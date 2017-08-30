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Папа Римский встретился с футболистами бразильского "Шапекоэнсе"

Спорт
30 августа, 12:51 UTC+3 РИМ РИМ 30, августа. /ТАСС

Понтифик принял игроков, руководителей и тренерский штаб клуба сразу после окончания коллективной аудиенции, прошедшей в среду на площади Святого Петра в Ватикане

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Папа Римский Франциск (справа)

Папа Римский Франциск (справа)

© AP Photo/Andrew Medichini

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск встретился с игроками и руководством бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Как сообщает информационное агентство ANSA, на встрече присутствовали также члены семей футболистов, погибших в прошлом году в авиакатастрофе.

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"Шапекоэнсе" уступил "Атлетико Насьональ" в матче за Суперкубок Южной Америки

Понтифик принял игроков, руководителей и тренерский штаб клуба сразу после окончания коллективной аудиенции, прошедшей в среду утром на площади Святого Петра в Ватикане при соблюдении особо строгих мер безопасности. Папа Франциск пожал руки всем членам команды, благословил фотографии их погибших одноклубников, а также принял в подарок футбольный мяч, оформленный в цветах клуба - белый и зеленый.

В пятницу в Риме пройдет товарищеский матч, в котором "Шапекоэнсе" встретится со столичной "Ромой".

29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба. Команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" обладателем Кубка.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

"Шапекоэнсе" смог защитить титул чемпиона штата Санта- Катарина, который он завоевал в прошлом году, а затем проиграл "Атлетико Насьональ" в матче за Суперкубок Южной Америки.

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