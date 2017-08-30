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Агент: "Зенит" договорился о трансфере Яха, однако у футболиста есть и другое предложение

Спорт
30 августа, 18:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Зенит" уже договорился о трансфере Яха, однако польский клуб ждет предложения от римского "Лацио"

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Зенит" договорился о приобретении защитника польского "Заглембе" Ярослава Яха при условии, что игрок не перейдет в один из итальянских клубов. Об этом ТАСС сообщил агент 23-летнего игрока Павел Станишевски.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Зенит" уже договорился о трансфере Яха, однако польский клуб ждет предложения от римского "Лацио", который имеет приоритетное право выкупа.

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На вопрос, действительно ли "Зенит" договорился о покупке игрока, Станишевски ответил: "Да, мы провели переговоры с представителями "Зенита", однако у нас есть другое предложение из Италии, и на данный момент этот клуб больше настроен приобрести Яха. Но для самого Яха итальянский клуб не является приоритетом, ему все равно. Главное - мы хотим контракт с хорошей зарплатой и суммой агентских выплат".

Ях выступает за "Заглембе" с 2014 года и с тех пор принял участие в 59 играх команды (4 гола). В составе молодежной сборной Польши защитник провел 14 матчей (1).

Ранее ТАСС стало известно, что до закрытия трансферного окна (в ночь на 1 сентября) главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хотел бы усилить команду еще на трех позициях - центрального защитника, полузащитника и нападающего - однако руководство сине-бело-голубых не готово выполнить его желание полностью.

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