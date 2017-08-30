МЮ оплатит российские визы болельщикам, решившим посетить матч с ЦСКА в Москве

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ТАСС, 30 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" оплатит российские визы болельщикам, которые решат посетить выездной матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Заявление английского клуба приводит газета Daily Mail.
Матч между ЦСКА и МЮ пройдет 27 сентября на стадионе "ВЭБ-Арена" в 21:45 мск. Стоимость визы для английского болельщика составит 118,2 (9 тыс. рублей). Болельщики смогут подать документы на получение визы самостоятельно, так как в Манчестере появилось российское консульство. После завершения процедуры получения визы, болельщики должны будут предоставить в клуб чек, по которому будет осуществлен возврат средств.
"Мы рады подтвердить, что клуб взял на себя обязательство покрыть расходы болельщиков на визы на выездную игру с ЦСКА", - говорится в заявлении английского клуба.
В прошлом сезоне руководство МЮ пошло на подобный шаг, когда команда встречалась в гостевом матче на стадии 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом". Тогда матч посетили 238 болельщиков английской команды.