Координационная комиссия МОК довольна подготовкой Пхенчхана к ОИ-2018

ТАСС, 31 августа. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) осталась довольна подготовкой южнокорейского Пхенчхана к проведению зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

"Сначала мы из первых рук получили информацию о прогрессе, достигнутом при подготовке олимпийских объектов и создании инфраструктуры, а также услышали свежие новости о планах, связанных с гостями Олимпиады, - сказала глава комиссии Гунилла Линдберг. - Детали должны быть уточнены в ближайшие месяцы, однако очевидно, что оргкомитет находится на пути к тому, чтобы провести успешные Олимпийские и Паралимпийские игры".

Члены комиссии посетили олимпийский парк и олимпийскую деревню, где во время соревнований будет проживать примерно тысяча спортсменов. Как отмечается в релизе, все помещения уже проданы, владельцы заселят их после окончания Паралимпийских игр. В ходе визита комиссии МОК на объектах также побывали представители четырех национальных олимпийских комитетов, семи федераций зимних олимпийских видов спорта, а также представители правительства Южной Кореи.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.