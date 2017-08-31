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Жуков: главная задача нового гендиректора РУСАДА - подготовиться к аудиту

Спорт
31 августа, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В четверг в должности генерального директора РУСАДА был утвержден Юрий Ганус

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Основной задачей нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является подготовка к аудиту организации. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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"В ближайшее время будет проведен аудит РУСАДА, в конце сентября приедут эксперты. Для гендиректора организации главная задача - подготовиться к нему. От этого будет зависеть решение основной задачи - восстановления РУСАДА в правах, чтобы оно в полном объеме сумело выполнять свои функции", - сказал Жуков.

Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

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