Глава ОКР Жуков надеется, что российские спортсмены хорошо подготовятся к ОИ-2018

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков надеется, что российские спортсмены смогут хорошо подготовиться к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Жуков сообщил журналистам.

"В России большое количество международных турниров проводится и дальше они будут проводиться, уверен, они будут проходить успешно, - сказал Жуков. - Уверен, что Кубок конфедераций, который прошел в России этим летом, в очередной раз подтвердил, что наша страна готова на высшем уровне проводить турниры. Надеюсь, наши спортсмены хорошо подготовятся к Олимпиаде-2018".

Также Жуков рассказал о том, какие вопросы предварительно включены в повестку сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме, которая пройдет 13 сентября.

"Мы имеем предварительную повестку сессии МОК, главный вопрос - выбор городов-организаторов следующих Игр. Здесь есть особенность, есть два кандидата на Олимпиаду-2024, в то же время обсуждается между двумя городами и МОК вариант, когда будет сразу на сессии определены города, где будут проведены Игры и 2024 года, и 2028-го. Если такая договоренность будет достигнута, то Париж будет определен как организатор Игр-2024, а Лос-Анджелес примет Олимпийские игры в 2028 году", - сказал глава ОКР.

В июле 2016 года вслед за публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет начал собственное расследование. Были созданы две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 в Сочи, вторая - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.