Футболист "Сьона" Митрюшкин в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вратарь швейцарского "Сьона" и молодежной сборной России по футболу Антон Митрюшкин не собирается в ближайшее время возвращаться играть в Россию. Об этом 21-летний футболист сообщил журналистам.

В четверг молодежная сборная России в матче отбора чемпионата Европы 2019 года сыграла вничью с командой Армении (0:0).

"На самом деле, нет [желания возвращаться в Россию], хотелось бы продолжить свою карьеру в Европе. В ближайшее время сто процентов в Россию не вернусь и буду стараться продолжать карьеру в Европе, - заявил Митршкин. - Были ли предложения от топ-клубов? Пока я никуда не перешел, значит, не было; сегодня я уже никуда не могу перейти, поэтому могу сказать, что на ближайший сезон я остаюсь в "Сьоне".

Голкипер также оценил шансы на попадание в основную команду страны. "Читал интервью [главного тренера сборной] Станислава Черчесова о том, что те, кто играют в "молодежке" могут привлекаться в основную сборную. Но я понимаю, что не буду получать там практики, поэтому пока продолжу играть в молодежной команде. Считаю, что лучше получать игровую практику в молодежной сборной и добиваться результата", - сказал футболист.

Митрюшкин начал профессиональную карьеру в московском "Спартаке", однако, не став основным голкипером красно-белых, в 2016 году перешел в "Сьон". С тех пор голкипер принял участие в 62 матчах швейцарской команды.

Нет права на ошибку

Ничья с командой Армении обязывает молодежную сборную России обыгрывать всех конкурентов в отборе чемпионата Европы 2019 года, считает Митрюшкин.

"Вы видели, что мы полностью превосходили соперника по игре, но не получилось забить. Моменты были в первом тайме, могли забить два-три гола и второй тайм играть спокойно в свою игру, но, к сожалению, не получилось. Не знаю, как это объяснить, было много моментов - и штанга, и перекладина, будем работать над реализацией и двигаться дальше", - поделился впечатлениями Митрюшкин.

В группе с россиянами выступают также сборные Сербии, Австрии, Македонии и Гибралтара. Прямую путевку в финальный турнир дает только первое место. "Понятно, что ничья со сборной Армении осложняет нам ситуацию - теперь придется играть и выигрывать у всех прямых конкурентов, и нет права на ошибку".

Встречу с армянами, которая прошла на "РЖД Арена", собрала 1750 человек, хотя вход на игру был свободным. "Конечно, хочется, чтобы больше народу ходило на трибуны, но спасибо тем, кто пришел и поддержал, - сказал Митрюшкин. - Хочется сказать огромное спасибо болельщикам".

Следующий матч россияне проведут в Туле 5 сентября, соперником станет команда Гибралтара. "Думаю, что матч в Туле - это огромный плюс. Здорово, когда футбол приходит в регионы, уверен, что придет много болельщиков поддержать, поэтому с удовольствием поедем в Тулу", - признался голкипер.

"Россиянам надо было ответственней относиться к моментам"

Футболисты молодежной сборной России должны были ответственней относиться к голевым моментам в матче отбора чемпионата Европы 2019 года с командой Армении (0:0). Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Ильгиз Ахметов.

"Считаю, что моменты надо было забивать, подходить к ним более ответственно. Если не получается и попадаешь в штанги, то надо было играть активнее и доводить до гола, - заявил Ахметов. - Тренер не ругал в раздевалке за реализацию, сказал, что это первый матч и не все потеряно. Так что нужно выходить в следующих играх и побеждать".

Полузащитник признал, что ему не удалось выполнить установку тренера при выходе на замену: "Получил задание забить, постараться обострить, но не справился. Конечно, входить в такую игру было нелегко, но надо было".