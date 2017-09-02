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Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open

Спорт
2 сентября, 6:46 UTC+3 ТАСС

Она победила 18-летнюю американку, родившуюся в Москве, со счетом 7:5, 6:2

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/JASON SZENES

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Софию Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

30-летняя россиянка победила соперницу со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.

Шарапова занимает 146-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, ее 18-летняя соперница, родившаяся в Москве, 139-ю. Обе теннисистки попали на турнир, получив от организаторов специальное приглашение (wild card). В следующем раунде россиянка сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, "посеянной" на под 16-м номером.

Весной Шарапова возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила wild card.

Шарапова - победительница Открытого чемпионата США 2006 года. Также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдон (2004).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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