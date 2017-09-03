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Эксперт: Федерация бокса России идет правильным путем, несмотря на неудачу сборной на ЧМ

Спорт
3 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На турнире в Гамбурге, россияне остались без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира не отменяет того факта, что Федерация бокса России идет правильным путем. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

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В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира по боксу, российские спортсмены смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.

"После чемпионата Европы примерно было понятно, что в Гамбурге мы не добьемся выдающегося результата, но, как мне кажется, ситуация начинает потихоньку выправляться, - отметил Саитов. - Нужно понимать, что раньше внутренние соревнования выигрывали не самые сильные спортсмены, потому что победитель определялся вне ринга. Сейчас в вопросе судейства нужно жестко закручивать гайки, чем и занимается Умар Назарович Кремлев (генеральный секретарь федерации - прим. ТАСС). И, конечно, главному тренеру [Эдуарду Кравцову] необходимо лично отсматривать все поединки".

"Федерация идет правильным путем. Прошло еще слишком мало времени с того периода, когда на бокс не обращали никакого внимания. Сейчас люди понимают, что нужно, ориентируются, ситуация начинает выправляться. Нужно подождать и потерпеть, чтобы выйти из кризиса, но сколько это будет длиться, не знаю. Надеюсь, что такой результат больше не повторится", - добавил он.

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