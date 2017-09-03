Российские дзюдоисты уступили бразильцам в полуфинале ЧМ в смешанном командном турнире

ТАСС, 3 сентября. Сборная России по дзюдо уступила команде Бразилии в полуфинале смешанного командного турнира на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Конкиной (весовая категория до 57 кг), Зелимхана Оздоева (до 73 кг), Елены Прокофьевой (до 70 кг), Анны Гущиной (свыше 70 кг), Рената Саидова (свыше 90 кг) и Магомеда Магомедова (до 90 кг) уступила с общим счетом 2:4.

Соперниками россиян в матче за бронзовые награды мирового первенства станут представители Франции.

Смешанный командный турнир по дзюдо проходит впервые. В нем выступают по три мужчины и три женщины. Турнир также будет представлен на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира по дзюдо завершится 3 сентября.