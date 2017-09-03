Жуков: сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо имеет хорошую молодежь, команду необходимо готовить к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

На прошедшем в Будапеште чемпионате мира российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

"Бывают более успешные турниры, бывают - менее успешные. Надо готовиться дальше с прицелом на Игры-2020, есть молодежь в сборной. Это нормально", - сказал Жуков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.