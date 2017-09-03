Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: сборная России по дзюдо имеет резервы перед ОИ-2020 в лице молодых спортсменов

Спорт
3 сентября, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На прошедшем в Будапеште чемпионате мира российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо имеет хорошую молодежь, команду необходимо готовить к Олимпийским играм 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

На прошедшем в Будапеште чемпионате мира российские дзюдоисты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

"Бывают более успешные турниры, бывают - менее успешные. Надо готовиться дальше с прицелом на Игры-2020, есть молодежь в сборной. Это нормально", - сказал Жуков.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Смотрите также

Президент МОК Бах посетил смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в Будапеште

Российские дзюдоисты не сумели завоевать бронзу смешанного командного турнира на ЧМ

Российские дзюдоисты уступили бразильцам в полуфинале ЧМ в смешанном командном турнире

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
2
МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
7
По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Темы дня
Новости партнеров
Реклама