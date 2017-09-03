Близнюк: каждая из российских гимнасток, победивших на ЧМ, похожа на чудо

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ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк считает, что все ее подруги по команде являются уникальными спортсменками, сумевшими в упорнейшей борьбе выиграть золото чемпионата мира в итальянском Пезаро. Об этом Близнюк сообщила журналистам.
В субботу сборная России по художественной гимнастике в составе олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой, а также дебютанток национальной команды Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Софьи Скоморох завоевала золото чемпионата мира в многоборье. В заключительный день соревнований россиянкам не нашлось равных в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро.
"Поначалу, когда много новых девочек встает в состав, определенные трудности испытываем, но быстро притираемся, так как всегда поддерживаем друг друга, - заметила Близнюк. - За это спасибо девочкам, каждая из них - чудо!"
"Когда мы оказались вторыми в упражнении с обручами, Ирина Александровна [Винер-Усманова] нас собрала и сказала: "Слава богу. Значит, так и должно было быть. Я довольна вашим выступлением, с обручем вы сделали все, что могли, и если хорошо разбираться, то вы должны были занять другое место", - отметила двукратная олимпийская чемпионка.