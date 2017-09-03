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Кабаева: гимнастки РФ сумели выиграть золото в последний день ЧМ в острейшей борьбе

Спорт
3 сентября, 17:47 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 3, сентября. /ТАСС

В заключительный день соревнований в Пезаро россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а в групповых упражнениях с пятью обручами россиянки стали вторыми

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Алина Кабаева

Алина Кабаева

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике сумела выиграть золото чемпионата мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками в условиях острейшей конкуренции, а небольшой недочет в упражнениях с пятью обручами обошелся россиянкам очень дорого. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.

В заключительный день соревнований россиянки победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки стали вторыми.

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"Я очень переживала за своих соотечественниц весь чемпионат и от всей души желала им удачи, - призналась Кабаева. - Я знаю, сколько трудов, пота, крови оставили девчонки на тренировках, чтобы быть первыми. Сегодняшняя победа была тоже очень важная".

"Наши девочки завершали программу чемпионата мира и выходили на упражнение с мячами и скакалками последними, - напомнила Кабаева. - Но я была уверена, что если они сделают все чисто, то будут первыми. Хотя конкуренция здесь очень острая, вся мировая спортивная гимнастика в групповых упражнениях очень серьезно развивается - Италия, Япония, Болгария тоже претендуют на лидерство. И очень здорово, что наша команда в заключительном виде выиграла".

Говоря про серебро в упражнениях с обручами Кабаева отметила: "Да, сегодня были небольшие помарки в выступлениях, но они очень дорого нам обошлись".

Сборная России по итогам ЧМ-2017 заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3).

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