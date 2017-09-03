Российские гимнастки завоевали золото ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Евгении Левановой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой победила на чемпионате мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

Соревнования проходили в итальянском Пезаро.

Россиянки набрали 18,900 балла. Второе место заняли японские спортсменки (18,650), третьей стала команда Болгарии (18,600).

Сборная России победила в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла команда Италии (1-0-0), третье - команда Японии (0-1-3)

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершился 3 сентября.