Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами

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ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой стала второй на чемпионате мира в групповых упражнениях с пятью обручами. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.
Россиянки набрали 18,700 балла. Первое место заняли гимнастки из Италии, набравшие 18,900 балла. Третьими стали спортсменки из Японии (18,600).
Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, завоевав шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место занимает сборная Италии (1-0-0), третье - команда Болгарии (0-1-1).
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.