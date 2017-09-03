Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с пятью обручами

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Ксении Поляковой, Марии Кравцовой, Анастасии Татаревой и Марии Толкачевой стала второй на чемпионате мира в групповых упражнениях с пятью обручами. Соревнования проходят в итальянском Пезаро.

Россиянки набрали 18,700 балла. Первое место заняли гимнастки из Италии, набравшие 18,900 балла. Третьими стали спортсменки из Японии (18,600).

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете, завоевав шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место занимает сборная Италии (1-0-0), третье - команда Болгарии (0-1-1).

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.