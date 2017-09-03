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Винер-Усманова не считает, что россиянки были слабей итальянок в упражнениях с обручами

Спорт
3 сентября, 19:00 UTC+3 ПЕЗАРО /Италия/ 3, сентября. /ТАСС

Главный тренер национальной команды отметила, что победа в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками далась россиянкам тяжело

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПЕЗАРО /Италия/, 3 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки, завоевавшие серебро чемпионата мира в групповых упражнениях с пятью обручами, ни в чем не уступили команде Италии, победившей в этом виде. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

В заключительный день соревнований, которые прошли в итальянском Пезаро, россиянкам не нашлось равных в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки выиграли серебро, уступив итальянкам. Всего сборная России завоевала на этом турнире семь золотых наград из восьми.

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"Все было очень трудно, потому что когда одна команда выигрывает все золотые медали на чемпионате мира, то это вызывает какие-то волны средней величины, - считает Винер- Усманова. - Поэтому я очень рада, что команда Италии заняла первое место в упражнениях с пятью обручами. Хотя, если разобраться очень серьезно, то большой вопрос, кто лучше, потому что наши девочки сделали упражнение блестяще".

"Я им сказала перед выходом: "Девочки, все, что можно, вы уже проиграли, а теперь за вами смотрит вся страна, вся Россия. Вы не должны отступать". И они все сделали, молодцы, очень хорошо справились!" - подытожила главный тренер сборной России.

Винер-Усманова отметила, что победа далась очень тяжело: "Делали очень много замен - последняя замена - олимпийская чемпионка Настя Татарева, у которой была давнишняя травма, но она собралась, - продолжила главный тренер. - И когда у нас Софья Скоморох получила травму, но могла бы все-таки продолжить выступления, я решила, что встанет Настя Татарева, потому что она более опытная. И она честно встала, в последнюю минуту впрыгнула и все сделала".

"Ксения Полякова - тоже с ней было все очень нелегко. Евгения Леванова - девочка из Нижнего Новгорода с горящими глазами, наш старший тренер Татьяна Сергаева не верила, что она встанет в команду, но я ее вытащила из третьего состава и сказала: давай выступай и тренируйся. Маша Кравцова - мы дрались не на жизнь, а на смерть, но, в конце концов, у нас победили свет и любовь. Мария Толкачева - наша царевна, очень красивая девочка, но чтобы она стала настоящей царевной, надо было очень много трудиться", - подытожила Винер-Усманова.

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