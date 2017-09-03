"Севастополь" разгромил керченский "Океан" в матче чемпионата Крыма по футболу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября./ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" на своем поле со счетом 4:0 выиграл у керченского "Океана" в матче третьего тура чемпионата Крыма по футболу.
Мячи забили Александр Жабокрицкий (12-я минута, с пенальти), Евгений Прокопенко (40, 73) и Андрей Паныч (50).
В еще одном воскресном матче "Кафа" дома в Феодосии уступила клубу "Кызылташ" из Бахчисарая - 0:3.
В двух матчах тура, которые состоялись в субботу, "ТСК- Таврия" (Симферополь) на выезде со счетом 3:0 выиграл у ялтинского "Рубина", а "Евпатория" дома победила "Крымтеплицу" из поселка Молодежное Симферопольского района (2:1).
После трех туров в первенстве лидирует "Севастополь" - 9 очков, далее следуют "Евпатория" (9), "ТСК-Таврия" (7), "Океан" (4), "Кызылташ" (3), "Крымтеплица" (2), "Кафа" (0) и "Рубин" (0).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В нем участвует восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".