Песков: отказ Макларена от обвинений РФ в господдержке допинга можно только приветствовать

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. В Кремле приветствуют отказ главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена от обвинений в адрес РФ в господдержке допинга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Если это [сообщения об отказе Макларена от обвинений] соответствует действительности, то это можно только приветствовать", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова о том, что Макларен отказался от своих обвинений.

"Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так", - добавил представитель Кремля.