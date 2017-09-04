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Песков: отказ Макларена от обвинений РФ в господдержке допинга можно только приветствовать

Спорт
4 сентября, 18:31 UTC+3

Ранее глава НОАК Виталий Смирнов заявил, что Ричард Макларен отказался от своих обвинений

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. В Кремле приветствуют отказ главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена от обвинений в адрес РФ в господдержке допинга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Если это [сообщения об отказе Макларена от обвинений] соответствует действительности, то это можно только приветствовать", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова о том, что Макларен отказался от своих обвинений.

"Мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно только выразить удовлетворение, если это действительно так", - добавил представитель Кремля.

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