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Тренер: выступление в велокоманде "Скай" может помочь Сивакову попасть на ОИ-2020

Спорт
4 сентября, 19:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

О переходе 20-летнего россиянина в "Скай" было объявлено в конце августа

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление в команде "Скай" может поспособствовать попаданию велогонщика Павла Сивакова на Олимпийские игры 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

О переходе 20-летнего россиянина в "Скай" было объявлено в конце августа. Британская команда является одной из сильнейших в мире, ее лидер Крис Фрум выиграл в этом сезоне "Тур де Франс", а сейчас возглавляет общий зачет "Вуэльты".

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"Скай" - одна из лучших команда на сегодняшний день. И те, кто переходят в нее и работают в ней, показывают там достойный результат. Могу привести пример с Василием Кириенко из Белоруссии, который выигрывал чемпионат мира, будучи в этой команде и помогая Фруму на Гранд-турах, - сказал Абрамян. - Там идет работа со спортсменами на высоком уровне, и я надеюсь, что мы Павла увидим на ближайшей Олимпиаде-2020. Все в его руках, перед ним открываются двери в профессиональный спорт, и если он этот период времени преодолеет, то у него будет очень высокий результат".

Ранее Сиваков сообщил порталу Cyclingnews, что в следующем году получит французский паспорт и еще пока не знает, за какую сборную будет выступать. На предстоящем чемпионате мира в норвежском Бергене Сиваков выступит в сборной России в категории до 23 лет.

"До меня тоже такие слухи [о смене гражданства Сивакова] дошли. Но это неподтвержденная информация, и я думаю, что навряд ли такое случится. Во всяком случае, он мне такое не говорил. Может, что-то поменялось, но навряд ли. Французский паспорт он хочет получить, поскольку тогда ему легче будет оформлять выездные документы", - добавил он.

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