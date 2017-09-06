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Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
6 сентября, 4:33 UTC+3 ТАСС

В другой встрече сборная Перу обыграла команду Эквадора

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© EPA-EFE/DAVID FERNANDEZ

ТАСС, 6 сентября. Сборная Аргентины на своем поле сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 1:1 в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

В составе гостей гол забил Джон Мурильо (50-я минута), также мяч в свои ворота отправил венесуэлец Рольф Фельтшер (54). Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес провел весь матч на скамейке запасных.

Также в рамках 16-го тура сборная Перу в гостях обыграла команду Эквадора со счетом 2:1.

Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (37 очков, обеспечила себе место на ЧМ-2018), второе место занимает команда Колумбии (2), третье - Уругвая (24), четвертое - Перу (24), пятое - Аргентины (24), шестое - Чили (23), седьмое - Парагвая (21), восьмое - Эквадора (20), девятое - Боливии (13), десятое - Венесуэлы (8).

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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