Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибался

ТАСС, 6 сентября. Россиянин Андрей Рублев в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису совершал больше ошибок, чем в своих предыдущих матчах на турнире. Такое мнение высказал соперник 19-летнего россиянина по четвертьфиналу испанец Рафаэль Надаль, слова которого приводит ESPN.

В среду Рублев проиграл первой "ракетке" мира Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6, матч продолжался 1 час 36 минут. Рублев впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США, он последним из россиян выбыл из турнира.

"Это был хороший матч, - сказал Надаль. - Андрей играл в своем первом четвертьфинале, и он играл с большим количеством ошибок, чем обычно. Это важная победа для меня. Я очень счастлив снова оказаться в полуфинале в Нью-Йорке".

В полуфинале 31-летний Надаль встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (3) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (24).