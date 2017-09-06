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Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибался

Спорт
6 сентября, 23:52 UTC+3 ТАСС

Первая "ракетка" мира сказал, что счастлив вновь пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 6 сентября. Россиянин Андрей Рублев в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису совершал больше ошибок, чем в своих предыдущих матчах на турнире. Такое мнение высказал соперник 19-летнего россиянина по четвертьфиналу испанец Рафаэль Надаль, слова которого приводит ESPN.

В среду Рублев проиграл первой "ракетке" мира Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6, матч продолжался 1 час 36 минут. Рублев впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США, он последним из россиян выбыл из турнира.

"Это был хороший матч, - сказал Надаль. - Андрей играл в своем первом четвертьфинале, и он играл с большим количеством ошибок, чем обычно. Это важная победа для меня. Я очень счастлив снова оказаться в полуфинале в Нью-Йорке".

В полуфинале 31-летний Надаль встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (3) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (24).

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