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Сборные Литвы и Греции встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

Спорт
7 сентября, 0:05 UTC+3 ТАСС

Определились все участники плей-офф Евробаскета

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ТАСС, 6 сентября. Сборная Греции добилась победы над командой Польши со счетом 95:77 в заключительном матче группы А и в 1/8 финала встретится с литовскими баскетболистами.

В среду состоялись заключительные матчи пятого тура в группах А и B. В группе А сборная Словении победила команду Франции со счетом 95:78, Финляндия - Исландию (83:79). Итоговое положение команд группы А: 1. Словения - 10 очков; 2. Финляндия - 9; 3. Франция - 8; 4. Греция - 7; 5. Польша - 6; 6. Исландия - 5. В группе B команда Литвы одолела сборную Германии (89:72), Италия - Грузию (71:69), Украина - Израиль (88:64). Итоговое положение команд в группе B: 1. Литва - 9 очков; 2. Германия - 8; 3. Италия - 8; 4. Украина - 7; 5. Грузия - 7; 6. Израиль - 6.

Таким образом, стали известны все 16 участников плей-офф чемпионата Европы. Ранее путевки в плей-офф завоевали сборные Испании, Хорватии, Черногории, Венгрии, Латвии, Сербии, России и Турции.

Также после окончания матчей пятого тура в группах А и B определились первые четыре пары участников 1/8 финала, которые сыграют 9 сентября в Стамбуле: Германия - Франция, Словения - Украина, Литва - Греция, Финляндия - Италия. Остальные четыре пары станут известны после того, как последние матчи заключительного тура проведут команды в группах С и D. Встречи пятого тура в этих квартетах пройдут 7 сентября. Последний матч на групповом этапе российские баскетболисты проведут против команды Великобритании.

Чемпионат Европы завершится 17 сентября.

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