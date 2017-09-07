Рублев сказал, что Надаль преподал ему хороший урок в 1/4 финала US Open

ТАСС, 7 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев сказал, что четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США против испанца Рафаэля Надаля стал для него хорошим уроком, он попытается подойти во всеоружии к следующему противостоянию с первой "ракеткой" мира. Слова россиянина приводит AFP.

В среду Рублев проиграл первому номеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Надалю со счетом 1:6, 2:6, 2:6, матч продолжался 1 час 36 минут. Рублев впервые в карьере добрался до стадии 1/4 финала Открытого чемпионата США, он последним из россиян выбыл из турнира.

"Было здорово играть против обладателя титулов Большого шлема на главном корте турнира, - сказал Рублев. - Он преподал мне урок, мне нужно больше тренироваться, чтобы в следующий раз быть готовым к подобному противостоянию. Я должен быть быстрее. Мне нужно было делать четыре-пять ударов, чтобы выиграть розыгрыш, в то время как Надалю хватало всего двух".

В полуфинале 15-кратный триумфатор турниров Большого шлема Надаль встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (3) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (24).