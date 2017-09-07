Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ

ТАСС, 7 сентября. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70 в своем заключительном матче на групповом этапе чемпионата Европы. Встреча группы D прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 30 очков и сделавший восемь результативных передач. По количеству подборов в матче лидером стал российский центровой Тимофей Мозгов (11).

Сборная России одержала на групповом этапе четыре победы и потерпела одно поражение, набрав девять очков и выйдя на первое место. Россияне сохранят первую строчку, если позднее в четверг сборная Латвии проиграет команде Турции. Если сборная России выйдет с первого места, то в 1/8 финала турнира она сыграет с командой, занявшей четвертое место в группе С, где на четвертой позиции групповой турнир могут закончить сборные Черногории или Венгрии.

Второе место россияне могут занять, если латвийцы выиграют свой матч, а сборная Сербии потерпит поражение от команды Бельгии. Тогда российская команда в 1/8 финала сыграет с командой, вышедшей в плей-офф из группы С с третьего места. За третье место в группе С борьбу продолжают сборные Венгрии и Черногории.

Если же сборные Латвии и Сербии выиграют свои матчи, то россияне выйдут в плей-офф с третьего места. У трех команд будет равное количество очков (по 9), но российские баскетболисты уступят соперникам по разнице набранных и пропущенных очков в очных встречах между тремя данными командами. В таком случае, россияне встретятся с хорватами в 1/8 финала.

Плей-офф на чемпионате Европы начнется 9 сентября. Матчи чемпионата Европы проходят в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Соревнования завершатся 17 сентября.