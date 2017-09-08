Парсонс сменил Крэйвена на посту президента Международного паралимпийского комитета

АБУ-ДАБИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бразилец Эндрю Парсонс избран президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

Парсонс победил в первом туре голосования. За него было отдано 84 голоса, для победы надо было набрать минимум 82.

"Хочу поблагодарить всех членов МПК за то, что проголосовали за меня, поверили в меня, - сказал Парсонс. - Это один из самых счастливых дней в моей жизни, лучше был лишь день рождения моей дочери".

40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года.

На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получил 47 голосов, Петерссон - 19, за Джарвиса отдали голоса 12 человек.

МПК отвечает за развитие паралимпийского движения по всему миру и является организатором Паралимпийских игр.