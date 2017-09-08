ПКР начал работу по участию российских спортсменов в отборе к Играм-2018

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) начал взаимодействие с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по участию российских спортсменов в квалификации к Паралимпийским играм в Пхенчхане. Об этом ТАСС рассказал глава ПКР Владимир Лукин.

В пятницу новым президентом МПК был избран бразилец Эндрю Парсонс. Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

"Сейчас возникает масса практических вопросов, связанных с реализацией [участия российских спортсменов в квалификации к Играм-2018], - сказал Лукин. - Но мы намерены вступить в контакт с рабочей группой Международного паралимпийского комитета, с другими органами, чтобы эти технические, но очень важные вопросы начали решаться. Собственно, мы уже начали эту работу и будем продолжать это делать, как только новое руководство приступит к работе".

В среду МПК принял решение о продлении отстранения ПКР. При этом российские спортсмены смогут выступать в квалификации к Играм-2018 под нейтральным флагом. Следж-хоккеисты уже не смогут принять участия в турнире, поскольку отборочные соревнования завершились.