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Ласицкене в случае недопуска ВФЛА рассчитывает на продление лицензии нейтрального атлета

Спорт
8 сентября, 16:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту рассказала, что является одной из самых проверяемых легкоатлеток мира

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, выступавшая в летнем сезоне в нейтральном статусе, надеется, что в случае оставления в силе санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ей автоматически продлят имеющийся допуск к зарубежным стартам от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), срок действия которого истечет 31 декабря. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

IAAF в конце 2016 года приняла разрешение на время приостановки членства ВФЛА в своей организации дать возможность российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям IAAF, выступать на международных стартах под нейтральным флагом. Ласицкене отправила заявление в IAAF на получение нейтрального статуса еще в конце декабря, но получила желаемое разрешение только 11 апреля.

"Я являюсь, пожалуй, одной из самых проверяемых легкоатлеток мира, - считает Ласицкене. - Хочется верить, что если в следующем сезоне у нас опять не будет возможности выступать под флагом России, то проблем с получением нейтрального статуса у меня уже не будет. Рассчитываю, что мне тогда автоматически продлят имеющееся разрешение".

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного из 18 стартов, в которых приняла участие. В ее активе есть также победы на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

Вопрос возвращения ВФЛА членства в IAAF будет рассматриваться на совете IAAF, который пройдет в конце ноября - начале декабря.

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