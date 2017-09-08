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Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAF

Спорт
8 сентября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту надеется, что все в итоге разрешится положительно

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) за два года пока не добилась существенного продвижения в вопросе восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

"Я делаю свою работу, но вот уже два года не видно продвижения со стороны ВФЛА, - сказала Ласицкене. - Есть люди, которые должны за это отвечать, надеюсь, что все разрешится. В ноябре будет очередное заседание, не знаю, что там будет, не хочется, чтобы нашими результатами прикрывались и говорили, что это какой-то шаг, мы прыгали бы и так, и так, от федерации нужна немного другая работа. Надеюсь, она выполняется".

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года. В первых числах августа 2017 года, перед стартом чемпионата мира в Лондоне, на котором российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом, конгресс IAAF продлил отстранение национальной федерации. Рабочая группа международной федерации по вопросу восстановления ВФЛА выдвинула шесть пунктов, которые еще предстоит выполнить российской стороне.

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