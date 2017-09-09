Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной РФ на ЧЕ дали положительные результаты

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ТАСС, 9 сентября. Допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной России (игроки не старше 19 лет) дали положительные результаты во время чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).
Имена спортсменок не называются. Сообщается, что у одной гандболистки положительный результат дала проба, взятая во время основного раунда соревнований, у двух других - в финальном.
Пробы были взяты в лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Вся соответствующая информация направлена в суд EHF.
Чемпионат мира среди молодежных женских команд завершился в Словении в августе. Россиянки завоевали серебряные медали, проиграв в финале команде Франции со счетом 26:31.