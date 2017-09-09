В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдоний

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запрещенным веществом, которое было обнаружено в допинг-пробах трех российских гандболисток на чемпионате Европы среди молодежных команд, является мельдоний. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации гандбола России.

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

"Федерация гандбола России (ФГР) была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями EHF и действует в соответствии с регламентами EHF и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Запрещенной субстанцией является мельдоний", - говорится в тексте релиза.

ФГР в связи с положительными допинг-пробами российских гандболисток обратилась в правоохранительные органы, которыми начато расследование.

"По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углубленное и компетентное расследование", - говорится в сообщении.

В ФГР отметили, что совместно с EHF проводят тщательное расследование по данному факту. "Ситуация взята под личный контроль президентом ФГР Сергеем Шишкаревым. Ход внутреннего расследования координируется и докладывается в Министерство спорта и вице-премьеру РФ Виталию Мутко", - сообщили в пресс-службе ФГР.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ WADA с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.