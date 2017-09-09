Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Словении победила команду Украины и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

Спорт
9 сентября, 14:22 UTC+3 ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SEDAT SUNA

ТАСС, 9 сентября. Сборная Словении обыграла команду Украины со счетом 79:55 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в следующий раунд.

Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко.

В следующем раунде словенцы сыграют с победителем пары Латвия - Черногория.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

Смотрите также

Программа-максимум: сборная России вышла в плей-офф Евробаскета и готова удивить

Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017

Блатт: сборная России выступает хорошо на Евробаскете и способна обыграть любого соперника

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
2
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
3
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
4
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
5
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама