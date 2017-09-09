Сборная Словении победила команду Украины и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

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ТАСС, 9 сентября. Сборная Словении обыграла команду Украины со счетом 79:55 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в следующий раунд.
Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко.
В следующем раунде словенцы сыграют с победителем пары Латвия - Черногория.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.