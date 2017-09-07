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Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017

Спорт
7 сентября, 22:41 UTC+3 ТАСС

По итогам группового этапа российские баскетболисты заняли третье место в группе D, хорваты - второе в группе С

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Российский баскетболист Андрей Зубков атакует кольцо соперника

Российский баскетболист Андрей Зубков атакует кольцо соперника

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

ТАСС, 7 сентября. Команда Хорватии стала соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Об этом стало известно по окончании группового этапа турнира, завершившегося в четверг вечером.

Российские баскетболисты заняли третье место в группе D. Соперником команды по 1/8 финала стала сборная, ставшая второй в группе С - Хорватия.

Встреча между сборными России и Хорватии пройдет 10 сентября в Стамбуле.

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