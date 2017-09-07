Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017

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ТАСС, 7 сентября. Команда Хорватии стала соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Об этом стало известно по окончании группового этапа турнира, завершившегося в четверг вечером.
Российские баскетболисты заняли третье место в группе D. Соперником команды по 1/8 финала стала сборная, ставшая второй в группе С - Хорватия.
Встреча между сборными России и Хорватии пройдет 10 сентября в Стамбуле.