Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017

ТАСС, 7 сентября. Команда Хорватии стала соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Об этом стало известно по окончании группового этапа турнира, завершившегося в четверг вечером.

Российские баскетболисты заняли третье место в группе D. Соперником команды по 1/8 финала стала сборная, ставшая второй в группе С - Хорватия.

Встреча между сборными России и Хорватии пройдет 10 сентября в Стамбуле.