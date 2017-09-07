Программа-максимум: сборная России вышла в плей-офф Евробаскета и готова удивить

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала четыре победы в пяти матчах группового этапа чемпионата Европы по баскетболу и вышла в плей-офф турнира с третьего места в группе D, уступив первые две строчки сербам и латвийцам лишь по дополнительным показателям.

На групповом этапе подопечные Сергея Базаревича обыграли команды Турции, Сербии, Бельгии, Великобритании и проиграли Латвии. "За выступление на групповом этапе сборной можно поставить пятерку, а за игру, которую показывает, - четверку, - подвел итог игре команды в группе президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. - Задачу-минимум по выходу из группы команда не просто выполнила, а перевыполнила".

Сборная России 10 сентября в Стамбуле сыграет в 1/8 финала с командой Хорватии. Глава РФБ после победы национальной команды в четверг днем над Великобританией назвал хорватов одними из фаворитов этого Евробаскета и выразил надежду, что россияне сыграют с ними как можно позже. Но вечером сборная Латвии обыграла турок (89:79) и заняла в группе второе место, отодвинув россиян на третье. В результате вместо более удобных венгров команде России достались в соперники хорваты.

Победитель пары Россия - Хорватия в четвертьфинале турнира сыграет с лучшей командой в противостоянии Литва - Греция.

Со сдержанным оптимизмом

Сборная России, выйдя в плей-офф, выполнила задачу- минимум, но останавливаться на достигнутом не намерена. Баскетболисты, тренеры и представители федерации в один голос заявляют, что в матчах на вылет национальная команда способна удивить.

"Можем обыграть кого угодно в плей-офф, но можем и проиграть кому угодно, - сказал ТАСС центровой Тимофей Мозгов. - Так что не думаем о том, с кем играть в 1/8 финала. Главное - быть сконцентрированными".

Главный тренер команды Базаревич считает, что теперь главный соперник российских баскетболистов - они сами. "По поводу возможных соперников по плей-офф мне нечего сказать. Главный наш соперник - мы сами. Мы все еще ищем свою игру, надеюсь, сделаем это в самое ближайшее время", - заявил тренер.

По словам Дэвида Блатта, под руководством которого сборная России выигрывала золото (2007) и бронзу (2011) Евробаскета, нынешняя российская команда способна удивлять: "Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете. Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого соперника".

Хорваты являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы (1993, 1995). На Евробаскете-2011 команда не смогла преодолеть стадию группового этапа, в 2013-м стала четвертой, а в 2015-м заняла итоговое девятое место.