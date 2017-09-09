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Сборная Италии победила команду Финляндии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

Спорт
9 сентября, 20:31 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 9, сентября. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник команды Италии Марко Белинелли, набравший 22 очка

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© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Финляндии со счетом 70:57 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в четвертьфинал. Матч проходил в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал защитник команды Италии Марко Белинелли, набравший 22 очка.

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Сербии и Венгрии.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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