Сборная Италии победила команду Финляндии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Финляндии со счетом 70:57 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в четвертьфинал. Матч проходил в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал защитник команды Италии Марко Белинелли, набравший 22 очка.

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Сербии и Венгрии.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.