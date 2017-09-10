Испанец Мальенко обслужит матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА

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ТАСС, 10 сентября. Испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко назначена на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между португальской "Бенфикой" и российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч пройдет 12 сентября и начнется в 21:45 мск на стадионе "Да Луш".
Ассистентами Мальенко назначены Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Резервным судьей будет Роберто дель Паломар. Дополнительными арбитрами назначены Алехандро Эрнандес и Хосе-Мария Санчес-Мартинес.